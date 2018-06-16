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Прем'єр Італії виступає за створення центрів міграції на батьківщині біженців

НовиниПолітика    16.06.2018 - 04:14
Фото: прапор Італії (PxHere.com)
Фото: прапор Італії (PxHere.com)

Джузеппе Конте вважає, що такі центри могли б запобігти "рейсам смерті"

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте виступає за створення європейських центрів, які обробляли б клопотання про притулок біженців у них на батьківщині. Про це він заявив у п'ятницю, 15 червня, на прес-конференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, передає DW.

Конте підкреслив, що насамперед слід запобігти "рейсам смерті", а запропоновані ним європейські центри на батьківщині мігрантів і у транзитних державах повинні прискорити процес розгляду клопотань про надання притулку.

Як зазначає видання, Макрон підтримав ідею більш тісної спільної роботи з цими країнами, проте не став коментувати ідею відкриття європейських міграційних центрів.

Макрон також закликав інші європейські країни проявити більше солідарності з Італією, в яку прибуває основна частина біженців з Північної Африки, і висловився за проведення "радикальних реформ" в європейській міграційній політиці.

Нагадаємо, правозахисна організація Oxfam звинуватила французьких прикордонників у фізичній і словесній нарузі над мігрантами із вразливих категорій, зокрема над дітьми до 12 років.

 

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Теги публікації: Італія, Біженці  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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