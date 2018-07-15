Італія запропонувала розподілити 450 біженців по країнах ЄС

Мігрантів підібрали біля італійського острова Ліноса

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте запропонував направити 450 врятованих у італійських берегів біженців в інші країни ЄС. Про це повідомляє Reuters.

Так, у своєму листі до глави Єврокомісії Жана-Клода Юнкера, голові Європейської ради Дональда Туска і до глав урядів інших країн Євросоюзу Конте наполягає на застосуванні принципів, вироблених на саміті ЄС по біженцях.

Конте також закликав до подальших заходів по боротьбі з нелегальною імміграцією, в тому числі за правилами загального доступу до приватних човнів, що рятують мігрантів, посилення Фронтекса і переговорів з Організацією Об'єднаних Націй про центри прохачів притулку за межами Європи.

Як повідомляється, корабель прикордонного агентства ЄС Frontex і корабель італійської митної поліції підібрали мігрантів біля італійського острова Ліноса за 100 морських миль від Мальти, яка відмовилася приймати їх.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лівія не буде створювати на своїй території центри для біженців. Глава МЗС Італії запропонував створити табори для встановлення особи біженців в Лівії, Малі, Нігері, Чаді та Судані.