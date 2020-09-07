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Португалія розмістила винищувачі в Польщі в рамках місії НАТО

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 7 вересня, Португалія розмістила чотири свої винищувачі F-16 у Польщі. Це було здійснено в рамках місії НАТО із посилення присутності на східному фланзі Альянсу.

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Про це повідомляє прес-служба Військово-повітряних сил Португалії.

Таким чином, португальські літаки F-16 приєднались до 70 військових, які прибули на авіабазу Мальборк кількома днями раніше. Винищувачі перебуватимуть у Польщі два місяці.

Це розміщення є частиною плану дій із підвищення готовності, який включає низку наземних, морських та повітряних заходів у східній частині території Альянсу, в тому числі навчання, спрямовані на колективну оборону та врегулювання криз.

Нагадаємо, у Чехії розпочалися військово-повітряні навчання НАТО під назвою Ample Strike 2020, які триватимуть до 19 вересня.

Крім того, раніше Сполучені Штати підписали військову угоду з Польщею щодо зміцнення військової співпраці.

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