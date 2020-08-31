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У Чехії стартують міжнародні навчання НАТО

Понеділок 31 серпня 2020 08:56
У Чехії стартують міжнародні навчання НАТО
Фото: бойцы НАТО (nato.int)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 31 серпня, у Чехії розпочнуться військово-повітряні навчання НАТО під назвою Ample Strike 2020. У них візьмуть участь близько 700 військовослужбовців із семи держав.

Про це повідомляє Сeske Noviny.

Таким чином, у навчаннях візьмуть участь військовослужбовці із Чехії, Словаччини, США, Німеччини, Угорщини, Литви та Естонії. Вони триватимуть до 19 вересня та стануть одними з найбільших цього року в Чехії.

Метою навчань є відпрацювання взаємодії наземних коректувальників наведення на цілі з екіпажами бойових літаків і вертольотів, а також із командирами інших задіяних у маневрах підрозділів.

Також відомо, що авіабази країни приймуть стратегічний бомбардувальник В-52 і безпілотник MQ-9 Reaper ВВС США, літаки Eurofighter, Tornado, Learjet і PC-9B ВВС Німеччини, надзвукові винищувачі Jas-39 Gripen, легкі штурмовики L-159 Alca, а також вертольоти Мі-24 і Мі-171Ш ВВС Чехії.

Нагадаємо, раніше у Чорному морі пройшли міжнародні військові навчання Sea Breeze-2020 за участю 10 країн і 2413 військових.

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