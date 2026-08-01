Португалия усиливает контроль над своей морской границей из-за миграционного кризиса в Сеуте

В частности, усиление контроля происходит путем регулярного ежедневного патрулирования как с моря, так и с суши, вдоль побережья Алгарве на юге страны.

"Эти действия осуществляются скоординированным и комплексным образом, гарантируя развертывание сил как на море, так и на суше, а также усиление наблюдения, обнаружения и перехвата судов, которые могут быть связаны с нелегальной миграцией или другой незаконной деятельностью", - заявили в ВМС Португалии.

Также в морской полиции и ВМС подчеркнули, что "морская безопасность - это общая миссия", поэтому призвали общественность к сотрудничеству в уведомлении о любой подозрительной деятельности.

Стоит добавить, что в пятницу правительство Португалии заявило, что не считает необходимым приостанавливать членство Испании в Шенгенской зоне в связи с миграционным кризисом в Сеуте, а также просьбами некоторых европейских стран по этому поводу. Там добавили, что находятся в постоянном контакте с испанскими властями.