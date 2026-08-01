RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Португалия усиливает контроль над своей морской границей из-за миграционного кризиса в Сеуте

20:30 01.08.2026 Сб
2 мин
Каким образом страна усиливает контроль?
aimg Эдуард Ткач
Фото: власти призывают жителей помогать им (Getty Images)

Морская полиция и ВМС Португалии начали усиливать контроль над морской границей после того, как в испанской Сеуте произошел миграционный кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

В частности, усиление контроля происходит путем регулярного ежедневного патрулирования как с моря, так и с суши, вдоль побережья Алгарве на юге страны.

"Эти действия осуществляются скоординированным и комплексным образом, гарантируя развертывание сил как на море, так и на суше, а также усиление наблюдения, обнаружения и перехвата судов, которые могут быть связаны с нелегальной миграцией или другой незаконной деятельностью", - заявили в ВМС Португалии.

Также в морской полиции и ВМС подчеркнули, что "морская безопасность - это общая миссия", поэтому призвали общественность к сотрудничеству в уведомлении о любой подозрительной деятельности.

Стоит добавить, что в пятницу правительство Португалии заявило, что не считает необходимым приостанавливать членство Испании в Шенгенской зоне в связи с миграционным кризисом в Сеуте, а также просьбами некоторых европейских стран по этому поводу. Там добавили, что находятся в постоянном контакте с испанскими властями.

Миграционный кризис в Сеуте

Напомним, что Сеута на днях столкнулась с самым масштабным миграционным кризисом за последние годы. За сутки в город прорвались почти 60 тысяч человек. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, власти Испании привлекли военных.

На фоне инцидента ряд европейских лидеров призвали временно приостановить участие Испании в Шенгенской зоне.

Также мы писали, что по словам еврокомиссара по миграции Магнуса Бруннера, дальнейшего перемещения мигрантов в страны ЕС не будет.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на ситуацию отреагировал президент США Дональд Трамп, заявив, что инцидент похож на "вторжение".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ИспанияПортугалияМиграционный кризис