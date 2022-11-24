Португалия с голом Роналду обыграла сборную Ганы на ЧМ-2022

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат мира-2022, группа H, 1-й тур

Португалия – Гана – 3:2

Голы: Роналду, 65 (пенальти), Фелиш, 78, Леау, 80 – А. Айю, 73, Букари, 89

Пиренейцы принялись подтверждать статус фаворита противостояния со стартовых минут. Давление и прессинг на всех клочках поля позволило команде Фернанду Сантуша быстро создать первые возможности. На 10-й минуте португальцы отобрали мяч на левом фланге и вывели на ударную позицию Роналду, но Ати-Зиги нивелировал опасность.

Европейская сборная добавила в контроле и довела процент владения мячом до 70%. Но особой выгоды это обстоятельство не дало. Вот Фелиш пробил выше ворот с линии штрафной после паса с фланга. А на 31-й минуте Роналду даже забил – продавив защитника, он пробил мимо кипера. Но арбитр увидел сомнительный фол.

Гана уже в эти минуты начала подзатягивать время, рассчитывая на очередные на этом Мундиале 0:0. Португальцы, однако, имели другие планы и до перерыва упустили еще несколько полувозможностей. И если удар Роналду заблокировали защитники, то выстрел Отавио после классной передачи Канселу пролетел над перекладиной.

Во втором тайме африканцы попробовали перехватить инициативу. После нескольких безрезультатных выпадов сборной Ганы контроль снова перешел к португальцам. А вскоре Роналду ускорился во время разрезного паса в штрафную и упал в борьбе с Салису – пенальти, который сам пострадавший и уверенно реализовал.

Поскольку дальше отсиживаться в обороне смысла не было, то "черные звезды" пошли вперед. Сначала решили стрелять с дистанции – Партей пробил неточно, а с выстрелом Кудуса не без проблем справился Кошта. А затем тот же Кудус прорвался левым краем и прострелил вдоль ворот, и Андре Айю с нескольких метров протолкнул мяч в сетку.

Но счастье ганцев было недолгим. Особенно разозлился из-за гола Фернандеш. В течение трех минут хавбек МЮ дважды разрезал оборону африканцев классными передачами. В первом случае с правого края штрафной забил Фелиш, а во втором с левого – Леау.

Все, что сумела Гана, сократить отрыв в счете. На 89-й минуте Букари головой замкнул дальнюю штангу после навеса с левого фланга. В ассистентах оказался Баба.

В конце концов сборная Португалии сумела довести матч до победы и возглавила группу H. В следующем туре Роналду и компания встретятся со сборной Уругвая. Поединок состоится 28 ноября.