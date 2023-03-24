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Португалия финансово поможет расследовать военные преступления РФ в Украине

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Пятница 24 марта 2023 19:35
Португалия финансово поможет расследовать военные преступления РФ в Украине Фото: Португалия финансово поможет расследовать военные преступления РФ в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Португалия предоставит финансовую помощь в поиске доказательств военных преступлений в Украине, а также может направить экспертов из своего основного подразделения по расследованию уголовных преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства юстиции Португалия, которое приводит издание Euractiv.

Страна объявила о добровольном взносе в размере 75 000 евро для поддержки международного сбора судебно-медицинских доказательств на территории Украины, но другие формы сотрудничества также рассматриваются.

"Что касается поддержки расследований МКС военных преступлений, совершенных в Украине, в частности преступления агрессии, Португалия уже отправила национального эксперта судебной полиции с командировкой и произвела авансовый платеж национального взноса в суд по запросу прокуратуры", - говорится в заявлении.

Также правительство Португалии изучает возможность отправки экспертов из Национального института судебной медицины и криминалистики для присоединения к бригадам судебно-медицинских экспертов на местах на ротационной основе.

Напомним, что Соединенные Штаты не сомневаются, что Россия и ее вооруженные силы совершают военные преступления в Украине.

Карим Хан, прокурор Международного уголовного суда, будет ходатайствовать о дополнительных деньгах для расследования военных преступлений России в Украине, включая потенциальное судебное преследование Владимира Путина за похищение детей.

Государственный департамент США составил доклад по правам человека в прошлом году. В нем осветили военные преступления российских оккупантов в Украине.

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