Карим Хан, прокурор Международного уголовного суда, будет ходатайствовать о дополнительных деньгах для расследования военных преступлений России в Украине, включая потенциальное судебное преследование Владимира Путина за похищение детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Целью конференции в Лондоне, организованной совместно Великобританией и правительством Нидерландов, является сбор денег для финансирования работы МУС по расследованию военных преступлений России. Бюджет МУС не увеличился, хотя в Украине работает 40 следователей.

Как отмечает The Guardian, выданный Ханом ордер на арест Путина может также ослабить растущие требования внутри Украины и некоторых экспертов по международному праву о создании специального трибунала для рассмотрения более широкого преступления агрессии со стороны России.

Хан, британский судья, всегда настаивал на том, что МУС обладает необходимыми полномочиями для преследования роли российского руководства в войне. Однако критики говорят, что пробел в полномочиях остается и что специальный трибунал был бы более эффективным инструментом, поскольку ему не нужно было бы доказывать причинно-следственную связь между отдельными военными преступлениями и российским руководством.

В конференции, организованной заместителем премьер-министра Великобритании Домиником Раабом и министром юстиции и безопасности Нидерландов Диланом Ешилгоз-Зегериусом, принимают участие представители более 40 стран. Великобритания предоставляет дополнительные 395 тысяч фунтов стерлингов для финансирования работы МУС.

В мероприятии примут участие министр юстиции Украины Денис Малюська и генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Они не верят, что инициатива МУС по делу о похищении детей на прошлой неделе устраняет необходимость в специальном трибунале. Конференция во Львове 3 марта изменила полномочия объединенной группы по расследованию военных преступлений в Украине, состоящей из семи стран, чтобы обеспечить будущую роль нового международного центра по уголовному преследованию преступления агрессии против Украины.

Некоторые ведущие страны, в том числе Великобритания, пока не поддержали идею специального трибунала, опасаясь, что это может подорвать еще только начавшуюся работу МУС.

Борьба за сферы влияния между МУС и сторонниками специального трибунала стала более серьезной, когда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поддерживает специальный трибунал. Совсем недавно, 4 марта, она подтвердила свою поддержку трибунала, добавив, что она поддерживает работу МУС.

Решение МУС о судебном преследовании Путина не имеет непосредственного практического значения, поскольку Россия не подписала Римский статут и не признает авторитет суда. Теоретически страны, подписавшие соглашение, были бы обязаны арестовать Путина, если бы он ступил на их землю. Путин редко путешествует, но летом должен посетить саммит БРИКС с участием Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки в Южной Африке.

Пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафоса заявил в воскресенье, что он осознает свои обязанности.

"Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства. Однако до саммита мы продолжим взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами", - сказал Винсент Магвенья.

На практике ЮАР в прошлом игнорировала ордера на арест, в том числе ордера на арест бывшего президента Судана Омара аль-Башира, посетившего страну в 2015 году.