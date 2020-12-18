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Іспанія попередньо схвалила легалізацію евтаназії

Мадрид, П'ятниця 18 грудня 2020 18:46
Іспанія попередньо схвалила легалізацію евтаназії
Фото: Конгрес депутатів Іспанії (congreso.es)
Автор: РБК-Україна

Нижня палата парламенту Іспанії схвалила законопроект про легалізацію евтаназії. Право на добровільний відхід з життя хочуть наділити смертельно хворих пацієнтів і людей з невиліковними хворобами.

Про це повідомляє Euronews.

Згідно із законопроектом, витрати на евтаназію буде брати на себе державна система охорони здоров'я Іспанії. А пацієнт має мінімум чотири рази підтвердити своє бажання з моменту подачі заяви. При цьому він в будь-який момент зможе відкликати запит або попросити про відстрочку.

Також повідомляється, що правом на евтаназію зможе скористатися повнолітній громадянин Іспанії або той, хто має посвідку на проживання.

Видання зазначає, що закон просувають соціалісти, в той час як консерватори і крайньо-праві виступають за паліативну допомогу. Далі документ надійде на обговорення до сенату - верхня палата парламенту.

Нагадаємо, раніше на референдумі в Новій Зеландії підтримали легалізацію евтаназії. У цій країні вона буде дозволена невиліковно хворим, які живуть з хворобою не менше шести місяців. Евтаназію мають схвалити мінімум два лікаря.

До цього повідомлялося, що в Нідерландах планують легалізувати дитячу евтаназію.

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