У Португалії продовжили дію надзвичайного стану через COVID-19
Уряд Португалії схвалив продовження дії надзвичайного стану через пандемії коронавірусу. Режим НС діятиме щонайменше до 16 березня.
Про це повідомляє видання Publico.
За даними видання, дію режиму надзвичайного стану продовжено вже у 12-й раз.
Зазначимо, що з початку пандемії в Португалії підтвердили 801,7 тисячі випадків захворювання коронавірусом, майже 16,1 тисячі людей померли.
Зараз темпи поширення коронавірусу сповільнилися. При цьому в країні діє цілий ряд обмежувальних заходів, які спрямовані на стримування COVID-19.
Нагадаємо, у Португалії можуть ввести кримінальну відповідальність за вакцинацію від коронавірусу позачергово. А зокрема, пропонується карати від штрафу до трьох років позбавлення волі як тих, хто вакцинує людей позачергово, так і тих, хто шукає таку можливість.
Крім того, уряд Португалії прийняло рішення про обмеження поїздок жителів країни за кордон. Рішення було прийнято через погіршення епідеміологічної ситуації.
Додамо, що уряд Португалії продовжив локдаун до середини лютого. В країні важка ситуація з госпіталізацією хворих коронавірусом.