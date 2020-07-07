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У Чехії зіткнулися два потяги, є жертви і десятки поранених

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 18:27
У Чехії зіткнулися два потяги, є жертви і десятки поранених
Фото: зійшов з рейок потяг (twitter.com/PolicieCZ)
Автор: Роман Калиниченко

Деякі пасажири отримали важкі травми

В Чехії зіткнулися два пасажирських потяги. Відомо як мінімум про двох загиблих і близько 30 поранених.

Про це повідомило чеське видання CT24.

Інцидент стався між містечками Пернінк і Нове-Гамри близько 15:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом). Один поїзд прямував у Карлові Вари з німецького Йохангеоргенштадту, другий їхав по тій же лінії у зворотному напрямку.

В результаті лобового зіткнення близько 30 людей отримали поранення. Дані про загиблих різняться. На цей час відомо про дві жертви аварії.

"Загальна кількість поранених поки що не може бути визначена, можливо, від 20 до 30 осіб. Деякі травми дуже серйозні", - сказав представник рятувальників Радек Хес.

Найбільш тяжко поранених відвозять у лікарню вертольотами. У лікарні Карлових Вар оголосили про перший рівень масової травмованості. Такі заходи вводяться в разі надзвичайної ситуації, коли очікується багато постраждалих.

Нагадаємо, в червні інцидент з поїздом трапився на залізничному переїзді поблизу Праги. Поїзд зіткнувся з автобусом, постраждали десять осіб.

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