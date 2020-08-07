У порту Південний зберігається 10 тисяч тонн селітри

У потру Південний зберігається 9,6 тисяч тонн аміачної селітри. Це підтвердили в Адміністрації морських портів України.

Про це повідомляє видання "Думська".

Проте, за даними портовиків, небезпеку становить лише перевалка селітри навалом.

"Аміачна селітра розфасована в біг-беги. В такому разі вона не є вибухонебезпечною, що гарантує дотримання всіх технологічних умов", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, на території Миколаївського морського порту зберігалася аміачна селітра, яка була завезена в 2018 році, її вивезення було завершено на початку 2019 року.

Раніше повідомлялося, що вибух у порту Бейрута стався під час зварювальних робіт на одному зі складів, де знаходилося 2700 тонн конфіскованої селітри; як виявилося, селітра була конфіскована 2014 року в російського бізнесмена.

Зазначимо, у Бейруті влада затримала 16 співробітників порту в ході розслідування можливих причин вибуху.