В порту Новороссийска негласно запретили ночное движение кораблей, - Reuters

В порту Новороссийска запретили ночной трафик

Россия ввела временный запрет на движение судов в порту Новороссийск и из него. Правила действуют с полуночи до 5:00 утра из-за атак украинских беспилотников. Об этом сообщили 22 июля три источника в зерновой отрасли, пишет издание.

Инсайдеры заявляют, что приказ был устным и никаких официальных документов не существует.

Они сказали, что порт работает в обычном режиме вне ограниченных ночных часов, и отгрузки зерна якобы не пострадали.

Как работает порт

Новороссийск является крупнейшим портом России по объему и обрабатывает до трети экспорта зерна из РФ.

Запрет наступил после ограничений движения, введенных ранее в Азовском море и Керченском проливе.

Через порт Новороссийск также перевозят:

нефть,

металлы,

товары в контейнерах.

Правительственное распоряжение от 21 июля запретило судам швартоваться в районах без средств ПВО в портах:

Азов в Азовском море,

Кавказ в Керченском проливе.

Новороссийск является возможным местом назначения для экспорта зерна, которое перенаправляется с Азовского моря. Сентябрьские фьючерсы на пшеницу на бирже Euronext выросли на 4,5% после новостей о ночном закрытии, пишет Reuters.