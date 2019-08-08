Портнову не пропонували ніяких посад у владі, - Разумков

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що колишньому заступнику глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрію Портнову не пропонували посад у виконавчій владі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВПС.

За його словами, ні партія, ні Офіс президента жодних пропозицій Портнову не озвучував.

"Наскільки мені відомо, такі пропозиції не від партії, ні від Офісу президента сьогодні не звучали", - зазначив Разумков.

Він також зазначив, що особисто не знайомий з Портновим і ухилився від відповіді на запитання журналіста про практично ідентичне бачення люстрації чиновників у Зеленського і Портнова.

"Я особисто з Портновим не знайомий, у мене ніколи не було можливості з ним поспілкуватися. Тому коментувати, що можливо в майбутньому, некоректно. Думаю, вам треба звернутися з цього питання до Портнова", - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Генеральна прокуратура України повторно викликала на допит колишнього заступника Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова по справі про вбивства на Майдані під час Революції гідності.

Крім того, глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що колишній заступник глави адміністрації Віктора Януковича Андрій Портнов є його багаторічним другом.