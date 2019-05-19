Фото: Андрій Портнов повернувся в Україну (t.me/PortnovUA)

Портнов знаходився закордоном впродовж 5 років

Колишній глава Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента (АП) та заступник глави АП при Віктору Януковичу Андрій Портнов повернувся в Україну 20 травня 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Портнова у Telegram.

Зазначимо, Портнов прилетів у Київ 20 травня після 5 років життя закордоном.

"Друзі, більше п'яти років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які покинули Україну, - час повертатися, будувати та відновлювати", - написав він.

Нагадаємо, Портнов був заступником глави АП Януковича та главою Головного управління з питань судоустрою АП. У 2014 році після Революції Гідності Портнов виїхав з України. Проти нього були введені санкції.

У березні 2014 року Рада Європейського союзу ухвалила санкції проти 17 осіб з числа колишніх урядовців наближених до Віктора Януковича, які підозрюються в незаконному використанні бюджетних коштів. Серед осіб, які потрапили під санкції, був і Портнов. Пізніше, у 2015 році суд Люксембургу за позовом Портнова скасував введені проти нього санкції.

У 2015 році прокуратура відкрила кримінальне провадження проти Портнова за ч. 2 ст. 191 (присвоєння, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Криміінального кодексу України.