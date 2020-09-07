У Портленді заарештовано понад 50 осіб в результаті зіткнень з поліцією

Фото: протести в США (twitter.com)

У США на протестах в Портленді відбулися сутички з поліцією. Силовики використовували сльозогінний газ, коли протестуючі кидали запальні бомби і каміння в поліцію.

Про це пише Reuters.

В результаті було заарештовано понад 50 осіб. Поліція заявила про "бурхливу і жорстоку" поведінку учасників протесту.

Правохраніелі заявили, що від однієї з запалювальних бомб загорівся член громади, і він був доставлений в лікарню. Також сержант також був вражений феєрверком, в результаті чого він отримав травму руки.

Всього участь в протестах брали близько 400 осіб. Акції протестів тривають вже більше трьох місяців, часто супроводжуються насильством.

Раніше повідомлялося, що в Портленді під час вуличних протестів застрелили людину.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп недавно повідомив, що правоохоронці заарештували понад 200 осіб під час масових заворушень по всій країні.