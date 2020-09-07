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В Портленде арестованы более 50 человек в результате столкновений с полицией

Портленд, Понедельник 07 сентября 2020 01:01
В Портленде арестованы более 50 человек в результате столкновений с полицией
Фото: протесты в США (twitter.com)
Автор: Инна Собора

В США на протестах в Портленде произошли стычки с полицией. Силовики использовали слезоточивый газ, когда протестующие бросали зажигательные бомбы и камни в полицию.

Об этом пишет Reuters.

В результате были арестованы более 50 человек. Полиция заявила о "бурном и жестоком" поведении протестующих.

Правохраниели заявили, что от одной из зажигательных бомб загорелся член общины, и он был доставлен в больницу. Также сержант также был поражен фейерверком, в результате чего он получил травму руки.

Всего участие в протестах принимали около 400 человек. Акции протестов продолжаются уже более трех месяцев, часто сопровождаются насилием.

Ранее сообщалось, что в Портленде во время уличных протестов застрелили человека.

Напомним, президент США Дональд Трамп недавно сообщил, что правоохранители арестовали более 200 человек во время массовых беспорядков по всей стране.

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