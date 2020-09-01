ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Трамп повідомив про арешт понад 200 учасників заворушень в США

Вашингтон, Вівторок 01 вересня 2020 09:56
Трамп повідомив про арешт понад 200 учасників заворушень в США
Фото: Дональд Трамп (facebook.com WhiteHouse)
Автор: Андрій Козловський

Президент США Дональд Трамп повідомив, що правоохоронці заарештували понад 200 осіб. Вони брали участь у масових заворушеннях в містах Сполучених Штатів.

Про це Трамп сказав виступаючи на пресконференції в Білому домі.

За його словами, заворушення “лівих радикалів” відбуваються в містах, керованих демократами. Він також додав, що наразі не повинно бути ніякої терпимості до анархії та насильства.

Зазначимо, поліцейське насильство знову стало причиною протестів у США. Інцидент стався в Кеноші (штат Вісконсін). Після стрілянини правоохоронців в афроамериканця Джейкоба Блейка в місті спалахнули масові заворушення.

Раніше РБК-Україна писало, що в Портленді відбуваються вуличні сутички між демонстрантами руху "Життя чорношкірих мають значення" і прихильниками президента країни Дональда Трампа.

Нагадаємо, багатотисячні протести в США почалися після вбивства поліцейськими темношкірого Джорджа Флойда три місяці тому в Міннесоті.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Сполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся