Трамп повідомив про арешт понад 200 учасників заворушень в США

Фото: Дональд Трамп (facebook.com WhiteHouse)

Президент США Дональд Трамп повідомив, що правоохоронці заарештували понад 200 осіб. Вони брали участь у масових заворушеннях в містах Сполучених Штатів.

Про це Трамп сказав виступаючи на пресконференції в Білому домі.

За його словами, заворушення “лівих радикалів” відбуваються в містах, керованих демократами. Він також додав, що наразі не повинно бути ніякої терпимості до анархії та насильства.

Зазначимо, поліцейське насильство знову стало причиною протестів у США. Інцидент стався в Кеноші (штат Вісконсін). Після стрілянини правоохоронців в афроамериканця Джейкоба Блейка в місті спалахнули масові заворушення.

Раніше РБК-Україна писало, що в Портленді відбуваються вуличні сутички між демонстрантами руху "Життя чорношкірих мають значення" і прихильниками президента країни Дональда Трампа.

Нагадаємо, багатотисячні протести в США почалися після вбивства поліцейськими темношкірого Джорджа Флойда три місяці тому в Міннесоті.