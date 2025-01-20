На портале "Дія" снова можно закрыть ФЛП
На портале "Дія" возобновили услугу закрытия ФЛП. Это можно снова сделать с минимальным временем ожидания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.
"Автоматическое закрытие ФЛП снова работает на портале "Дія". Если решили изменить деятельность или масштабироваться, пользуйтесь услугой с мгновенным результатом", - отметил Федоров.
Он добавил, что автоматическое закрытие ФЛП минимизирует человеческий фактор и уменьшает время ожидания.
При этом министр уточнил, что о восстановлении других сервисов в “Дії” он сообщит позже.
Кибератака на госреестры
Напомним, в декабре стало известно о масштабной кибератаке на украинские госреестры. В связи с этим временно перестали работать сервисы в "Дії".
В частности, украинцы не могли закрывать и открывать ФЛП через портал "Дія".
Только 10 января стало известно, что через портал снова можно открыть ФЛП.
Детально о кибератаке на госреестры - в материале РБК-Украина.
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