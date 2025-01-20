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На портале "Дія" снова можно закрыть ФЛП

Понедельник 20 января 2025 22:44
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На портале "Дія" снова можно закрыть ФЛП Иллюстративное фото: в "Дії" можно закрыть ФЛП (diia.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

На портале "Дія" возобновили услугу закрытия ФЛП. Это можно снова сделать с минимальным временем ожидания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

"Автоматическое закрытие ФЛП снова работает на портале "Дія". Если решили изменить деятельность или масштабироваться, пользуйтесь услугой с мгновенным результатом", - отметил Федоров.

Он добавил, что автоматическое закрытие ФЛП минимизирует человеческий фактор и уменьшает время ожидания.

При этом министр уточнил, что о восстановлении других сервисов в “Дії” он сообщит позже.

Кибератака на госреестры

Напомним, в декабре стало известно о масштабной кибератаке на украинские госреестры. В связи с этим временно перестали работать сервисы в "Дії".

В частности, украинцы не могли закрывать и открывать ФЛП через портал "Дія".

Только 10 января стало известно, что через портал снова можно открыть ФЛП.

Детально о кибератаке на госреестры - в материале РБК-Украина.

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