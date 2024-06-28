ua en ru
Пт, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В "Дії" можно будет выбрать семейного врача и увидеть медицинские данные, - Федоров

Украина, Пятница 28 июня 2024 18:18
UA EN RU
В "Дії" можно будет выбрать семейного врача и увидеть медицинские данные, - Федоров Фото: семейного врача можно будет выбрать в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В "Дію" добавят возможность выбрать семейного врача и другие услуги. Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

Он рассказал, что при помощи "Дії" можно будет зарегистрировать себя как пациента в электронной системе здравоохранения, а также выбрать семейного врача, подать или разорвать декларацию. Для этого не надо будет ходить в больницу или поликлинику.

Также при помощи приложения можно будет изменить данные о себе в электронной системе здравоохранения, в том числе ввести новый номер телефона или место жительства. Сейчас для этого необходимо ездить в поликлинику или обращаться в Национальную службу здоровья.

"Скоро - несколько кликов в "Дії", засвидетельствовали "Дія.Подписью" - и все готово. Дальше функционал расширится”, - отметил министр.

По его словам, над сервисом работают совместно с Минздравом и НСЗУ.

Выбор семейного врача

Отметим, что пока в режиме онлайн украинцы могут только выбрать семейного врача. Это можно сделать при помощи дашборда Электронная карта мест оказания первичной медицинской помощи на сайте НСЗУ.

Более детально о том, как работает такая услуга, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил Федоров Мінцифра Министерство здравоохранения Украины Дия Семейный врач
NEWS
Гарантия безопасности. Украина будет ежегодно получать военную поддержку на 60 млрд долларов
Гарантия безопасности. Украина будет ежегодно получать военную поддержку на 60 млрд долларов
DAILY
Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США