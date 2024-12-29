Как отменить статус ВПЛ в "Дія" в пару кликов: пошаговая инструкция

По возвращении к месту постоянного проживания необходимо аннулировать статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ) как для себя, так и для тех, кто указан в вашей справке.

О том, как отменить статус ВПЛ в "Дія" - в материале РБК-Украина .

Снятие с учета ВПЛ означает прекращение получения финансовой помощи и привилегий.

Восстановить статус ВПЛ можно только в случае повторного переезда в другой регион с территории, где продолжаются активные боевые действия, или с временно оккупированной зоны.

Как подать заявление на отмену статуса ВПЛ

Онлайн:

выберите опцию "Подать заявление" и пройдите авторизацию в системе;

проверьте всю информацию в заявлении, подтвердите ее достоверность и подпишите с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП);

после этого ваше заявление будет автоматически передано на рассмотрение;

как только заявление рассмотрят, вы получите уведомление о результате в свой личный кабинет и на электронную почту.

Офлайн:

Заявление о прекращении статуса ВПЛ можно подать лично или через уполномоченного представителя в уполномоченный орган.

Документы, которые нужно иметь с собой:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий гражданство Украины;

справка, удостоверяющая ваш статус ВПЛ;

свидетельство о рождении ребенка (в случае необходимости).

Почему важно отменить статус ВПЛ

Если вы вернулись к месту жительства, которое указано в вашей декларации, необходимо сообщить об этом орган социальной защиты, где была получена справка.

Для отмены статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) необходимо подать соответствующее заявление. Это автоматически аннулирует статус ВПЛ также для детей и других лиц, указанных в вашей справке.

Рассмотрение заявления обычно занимает несколько минут, однако полное обновление информации в базах данных может длиться от одного до двух дней.

Дополнительные услуги в "Дія"

"Дія" предоставляет пользователям широкий спектр возможностей, которые постоянно совершенствуются и обновляются. Среди основных функций: