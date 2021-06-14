RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В портах Одеси та Миколаєва діють обмеження через зливу

Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні продовжує лишатись дощовою, зокрема в Одесі та Миколаєві. В портах обмежили роботу.

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

В портах Одеси, Миколаїва, Ольвії, Рені діють обмеження по роботі з зерновими через дощі.

Сьогодні у південних та центральних областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності - жовтий).

Зазначимо, на сайті УкрГідрометцентру вказано, що дощі сьогодні оминуть лише Рівненську область. В усіх інших регіонах будуть грозові дощі.

Нагадаємо, УкрГідрометцентр попереджав, що Україну накриють дощі. Сухо буде тільки в одній області.

Зазначимо, українські Карпати засипає снігом в середині червня. В УкрГідрометцентрі розповіли РБК-Україна, що сніг у горах - це нормальна ситуація, оскільки гірські райони не можна порівнювати з рівниною територією України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України портПогода