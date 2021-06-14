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В портах Одессы и Николаева действуют ограничения из-за ливня

Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине продолжает оставаться дождливой, в частности в Одессе и Николаеве. В портах ограничили работу.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

В портах Одессы, Николаева, Ольвии, Рени действуют ограничения по работе с зерновыми из-за дождей.

Сегодня в южных и центральных областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый).

Отметим, на сайте УкрГидрометцентра указано, что дожди сегодня обойдут только Ровенскую область. Во всех остальных регионах будут грозовые дожди.

Напомним, УкрГидрометцентр предупреждал, что Украину накроют дожди. Сухо будет только в одной области.

Отметим, украинские Карпаты засыпает снегом в середине июня. В УкрГидрометцентре рассказали РБК-Украина, что снег в горах - это нормальная ситуация, поскольку горные районы нельзя сравнивать с равнинной территорией Украины.

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