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Порт "Південний" уклав новий контракт на перевалку руди: ГОКи заплатять на третину більше

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Київ, Вівторок 01 червня 2021 19:15
Порт "Південний" уклав новий контракт на перевалку руди: ГОКи заплатять на третину більше Фото: порт "Южний" (yuzhny info)
Автор: РБК-Україна

Державне підприємство "Морський торговий порт "Південний" та компанія "Метінвест” підписали новий контракт. У рамках нового договору гірничо-металургійна компанія зобов’язується щомісяця перевалювати через порт як мінімум 1,2 млн тонн вантажів на місяць.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства інфраструктури у Facebook.

Також повідомляється, що компанії досягли згоди щодо цінової політики.

"У рамках контракту зафіксовано безпрецедентне зростання ставки перевалки на 33% - з 4 до 5,3 долара за тонну", - сказано у повідомленні.

Як заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, великі контракти з найбільшими українськими та міжнародними компаніями - те, що дозволяє державним портам стрімко розвиватись.

"Ми очікуємо, що подібних угод ставатиме більше, адже для держави - це збільшення надходжень до бюджету, а для приватних компаній - зростання якості сервісу", - резюмував Кубраков.

Нагадаємо, днями міністр звільнив попереднього в.о. голови порту Сергія Ковшара. Це сталося після інформації щодо можливої змови двох портів - МТП "Південного" і "ТІС" проти вітчизняних ГЗК і "Укрзалізниці", через що в Україні у травні фактично зупинилася перевалка руди на експорт.

Зокрема, адміністрація "Южного" вимагала від ГЗК розподілити обсяг перевалки порівну між обома портами.

Своєю чергою промисловці звернулися до міністра з проханням розібратися у ситуації, де явно була монопольна змова.

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