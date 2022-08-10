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Перше судно з українським зерном повернулося з Лівану до Туреччини

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Анкара, Середа 10 серпня 2022 14:33
Перше судно з українським зерном повернулося з Лівану до Туреччини Фото: перше судно з українським зерном повернулося у порт Туреччини (facebook.com/UkrEmbassyLeb)
Автор: Наталія Юрченко

Судно Razoni з українським зерном, яке першим вийшло з Одеського порту, вже повернулося з Лівану до Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Лівані Ігоря Осташа під час брифінгу.

За його словами, судно прямувало до порту Тріполі у Лівані, а тепер повернулося у порт Мерсін у Туреччині.

"Це означає, що усі проблеми навколо цього суховантажу зникли", - заявив посол.

Осташ також зазначив, що у країнах Близького Сходу уважно стежили за прибуттям українського зерна.

"Я відчув, що Україна дуже важлива для світу у боротьбі з продовольчою кризою. Наша країна дійсно рятує світ. Я побачив величезне зацікавлення до України щодо постачання зерна до країн Близького Сходу", - додав Осташ.

Нагадаємо, що ліванський покупець відмовився приймати українське зерно через затримки у термінах доставки. Тепер почалися пошуки іншого покупця.

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