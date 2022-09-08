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Леклер і Сайнс підготували особливі шоломи на домашній гран-прі "Феррарі"

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Маранелло, Четвер 08 вересня 2022 14:18
Леклер і Сайнс підготували особливі шоломи на домашній гран-прі "Феррарі" Фото: Шарль Леклер і Карлос Сайнс на Гран-прі Угорщини (facebook.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Цьогорічний Гран-прі Італії у Формулі-1 стане особливим для команди "Феррарі", яка святкуватиме 75-річчя створення першого гоночного боліда компанії легендарного Енцо Феррарі. Головний мотив свята – жовтий колір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter стайні.

Дует пілотів Скудерії підготував спеціальні шоломи до гонки в Монці. Вони виконані в жовтій барві, спеціально під комбінезони гонщиків і ліврею боліда на Гран-прі Італії-2022.

Леклер і Сайнс виступатимуть у жовтому на честь 75-х роковин створення боліда Ferrari 125 S. Йогоконструктор Джоаккіно Коломбо сконструював у Модені – рідному місті засновника культової автомобілебудівної компанії Енцо Феррарі. Колір, який стайня і пілоти використали в дизайні, називається Giallo Modena.

Гран-прі Італії пройде 9-11 вересня на Національному автодромі в Монці. Торік переможцем гонки став пілот "Макларена" Даніель Ріккардо. Натомість Леклер і Сайнс фінішували лише 4-м і 6-м відповідно.

У нинішньому сезоні монегаск ділить друге місце в заліку пілотів із Серхіо Пересом ("Ред Булл"). У обох гонщиків по 201 балу. Тим часом іспанець із "Феррарі" – п'ятий (175 пунктів). Беззаперечним лідером залишається Макс Ферстаппен, який набрав 310 очок.

Фото: Шоломи Карлоса Сайнса (1-4) та Шарля Леклера (5-8) (facebook.com/ScuderiaFerrari)

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Ferrari Формула-1
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