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Audi оголосила про вступ до Формули-1

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Інгольштадт, П'ятниця 26 серпня 2022 11:27
Audi оголосила про вступ до Формули-1 Фото: Шоукар із лівреєю Audi (audi-mediacenter.com)
Автор: Антон Федорців

Німецький автомобільний виробник Audi вирішив приєднатися до чемпіонату Формула-1 від сезону-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.

Автомобілебудівельники з Німеччини та боси F1 підтвердили прихід у чемпіонат. Наразі форма залучення компанії в Королівські автоперегони залишається таємницею.

Найімовірніше, Audi викупить значну частку команди "Заубер" і постачатиме для неї силові установки. Наразі швейцарська команда виступає під брендом "Альфа Ромео", тож розголошення умов співпраці з Audi може зашкодити інтересам нинішнього спонсора.

Тим часом у німецькій компанії заявили про старт розробки силової установки за правилами сезону-2026. Audi входить до концерну Volkswagen, який навесні дозволив двоїм своїм маркам приєднатися до Формули-1. Оскільки Audi співпрацюватиме із "Заубером", то Porsche нібито постачатиме силові установки для "Ред Булла".

Раніше стайня "Макларен" анонсувала прощання з Ріккардо після сезону-2022. Австралійський пілот, найімовірніше, працевлаштується в "Альпін", а його місце в команді з Вокінга посяде чемпіон Формули-2 Оскар Піастрі.

До слова, екс-пілот "Макларена" Вандорн став чемпіоном Формули E в сезоні 2021/22.

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Audi Формула-1
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