Porsche оштрафували на 500 млн євро через дизельний скандал

Німецький автовиробник Porsche в рамках "дизельного скандалу" виплатить штраф у розмірі 535 млн євро. Про це у вівторок, 7 травня, заявила прокуратура Штутгарта, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

За даними правоохоронців, близько 99 тис. машин з дизельними двигунами V6 і М8 не відповідали вимогам до змісту шкідливих речовин у вихлопних газах. Концерн погодився з цією мірою покарання.

Зазначено, що сума штрафу складається з двох частин. Велику - 531 млн євро - концерн повинен заплатити в якості компенсації за економічну вигоду, отриману в результаті маніпуляцій з вихлопними газами. 4 млн євро складе штраф за різні адміністративні порушення.

Нагадаємо, в 2018 році земельну суд у Штутгарті виніс вердикт за скаргою інвестора, пов'язаної з дизельним скандалом VW, який контролює автовиробника Porsche. За рішенням суду один з позивачів повинен отримати 3,2 млн євро від холдингу.

Раніше Європейська комісія запідозрила німецькі автоконцерни BMW, Volkswagen і Daimler в порушенні антимонопольного законодавства. У ЄК вважають, що компанії вступили в змову, щоб обмежити конкуренцію у розробці технологій по очищенню викидів бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів.