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Суд покарав Porsche на мільйони євро за дизельний скандал

Новини » Надзвичайні події    24.10.2018 - 22:14
Ілюстративне фото (facebook.com porsche)
Ілюстративне фото (facebook.com porsche)

За рішенням суду один із позивачів має отримати 3,2 млн євро від холдингу

Земельний суд у Штутгарті виніс вердикт щодо скарги інвестора, пов'язаної із дизельним скандалом VW, який контролює автовиробника Porsche. За рішенням суду один із позивачів має отримати 3,2 млн євро від холдингу, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Як зазначається, ще одному інвесторові присудили 44 млн євро. Це не єдині скарги інвесторів проти Porsche та Volkswagen. На думку позивачів, гальмування керівництва компанії щодо повідомлень ринку про ризики скандалу призвело до їхніх втрат через стрибки вартості акцій. Porsche відкидає ці претензії. Очікується, що автоконцерн оскаржуватиме виплату штрафних сум.

Відзначимо, "Дизельний скандал" спалахнув у вересні 2015 року навколо концерну Volkswagen. Тоді виявилося, що під час тестів програмне забезпечення на автомобілях VW приховує реальні обсяги викидів шкідливих газів у атмосферу. Згодом у маніпуляціях даними запідозрили й інших автовиробників.

Нагадаємо, Європейська комісія відкрила офіційне розслідування щодо компаній BMW і Dailmler і групи Volkswagen, в яку входять також Audi і Porsche. За словами єврокомісара з питань конкуренції Маргрет Вестагер, в даний час ЄК розбирається в тому, дійсно компанії вступили в небезпечну для екологічної ситуації змову.

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