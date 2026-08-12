В Новороссийске объявили чрезвычайную ситуацию после атаки Украины

12 августа в Новороссийске, который находится в Краснодарском крае РФ, был введен режим чрезвычайной ситуации. Это решение было принято после новой массированной атаки ВСУ.

С таким заявлением выступил мэр города Андрей Кравченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации. После отмены угрозы атаки БПЛА я выехал на места повреждений, чтобы оценить ситуацию и пообщаться с жителями", - подтвердил Кравченко.

По его словам, в городе уже развернули штаб, который координирует работу всех оперативных служб.

Кроме того, до сих пор продолжается обследование территорий на наличие обломков дронов.

Мэр Новороссийска также заверил горожан, что управляющие компании и ремонтные бригады приступили к расчистке территорий.

Он утверждает, что в результате атаки ВСУ произошел прорыв двух водоводов, подающих воду. На этом фоне подачу воды в город приостановили.

Кравченко добавил, что российской ПВО пришлось всю ночь отражать дроновую атаку Сил обороны Украины. Более того, он признал, что в городе вспыхнуло много пожаров. Все последствия новых ударов ВСУ по Новороссийску мэр традиционно не раскрыл.