В Новороссийске объявили чрезвычайную ситуацию после атаки Украины
12 августа в Новороссийске, который находится в Краснодарском крае РФ, был введен режим чрезвычайной ситуации. Это решение было принято после новой массированной атаки ВСУ.
С таким заявлением выступил мэр города Андрей Кравченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
"В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации. После отмены угрозы атаки БПЛА я выехал на места повреждений, чтобы оценить ситуацию и пообщаться с жителями", - подтвердил Кравченко.
По его словам, в городе уже развернули штаб, который координирует работу всех оперативных служб.
Кроме того, до сих пор продолжается обследование территорий на наличие обломков дронов.
Мэр Новороссийска также заверил горожан, что управляющие компании и ремонтные бригады приступили к расчистке территорий.
Он утверждает, что в результате атаки ВСУ произошел прорыв двух водоводов, подающих воду. На этом фоне подачу воды в город приостановили.
Кравченко добавил, что российской ПВО пришлось всю ночь отражать дроновую атаку Сил обороны Украины. Более того, он признал, что в городе вспыхнуло много пожаров. Все последствия новых ударов ВСУ по Новороссийску мэр традиционно не раскрыл.
Атака Украины на Новороссийск 12 августа
Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли удары по военно-морской базе РФ в Новороссийске.
Что важно понимать, речь идет о последнем большом опорном пункте российского флота на Черном море.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, это была уникальная операция на расстоянии более 300 км от линии фронта.
Во время ее проведения были использованы реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские безэкипажные системы.
Впоследствии стало известно, что зерновой терминал в Новороссийске приостановил работу после атаки Украины.