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Порошенко заявив, що сподівається на звільнення полонених після виборів


Порошенко впевнений, що зустріч у нормандському форматі забезпечить повернення заручників

Президент України Петро Порошенко впевнений, що після другого туру президентських виборів Російська Федерація звільнить українських заручників. Про це Порошенко заявив в ефірі телеканалу ТРК "Україна", повідомляє РБК-Україна.

За словами президента, після президентських виборів відбудуться переговори у нормандському форматі, які забезпечать прорив відносно звільнення українських заручників.

"Ми твердо підкреслили, що відразу після завершення другого туру виборів ми збережемо нормандський формат на найвищому рівні. І повинен бути забезпечений прорив і щодо звільнення заручників - тут я не маю жодних сумнівів, що це станеться відразу після виборів в короткий термін", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко повідомляв, що під час зустрічей з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорювалась підготовку до саміту у нормандському форматі після президентських виборів.

"Ми домовились про те, що одразу ж після виборів у випадку мого переобрання відкривається вікно можливостей. В травні або в червні ми ініціюємо проведення саміту нормандського формату", - повідомив Порошенко. 

Додамо, в ході прес-конференції з президентом України канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Нормандський формат повністю себе виправдав.

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