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Саміт у нормандському форматі може відбутись у травні, - Порошенко 

Новини » Політика    12.04.2019 - 22:56
Саміт у нормандському форматі може відбутись у травні, - Порошенко 
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Переговори між Францією, Німеччиною, Україною та Росією будуть ініційовані у травні в разі обрання Порошенка президентом

Під час зустрічей з президентом Франції Ємануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорювалась підготовку до саміту у нормандському форматі після виборів 2019. Про це повідомив президент України Петро Порошенко в ефірі телеканалу СТБ, передає кореспондент РБК-Україна. 

За словами Порошенка, і Німеччина, і Франція твердо задекларували підтримку України та координацію дій з Україною на найближче майбутнє.

"Ми домовились про те, що одразу ж після виборів у випадку мого переобрання відкривається вікно можливостей в травні або в червні. Ми ініціюємо проведення саміту Нормандського формату", - повідомив Порошенко. 

За його словами, на порядку денному саміту буде підтримка проголошеного перемир’я на Сході України, виведення російських військ та артилерії з Донбасу.

"Ми розпочнемо розмову про забезпечення контролю на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону, який знаходиться під окупацією, про організацію безпекового компоненту для початку реалізації політичного процесу", - додав він.

Порошенко додав, що ці питання детально були обговорені як в Берліні, і в Парижі у п'ятницю, 12 квітня.

"Окрім того, ми домовились про те, що докладемо зусиль для звільнення заручників", - резюмував президент.

Нагадаємо, раніше  ході прес-конференції з президентом України  канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Нормандський формат повністю себе виправдав

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