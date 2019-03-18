Порошенко заявив, що Крим буде повернуто "одразу після президентських виборів"

Порошенко зазначив, що не піде на "торги і підкилимні домовленості"

Петр Порошенко заявил, что Крым будет возвращен Украине "сразу же после президентских выборов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

По его словам, не существует более важной задачи для Украины, украинской власти и президента, чем обеспечить восстановление территориальной целостности Украины.

"Вторая позиция – ни на торги, ни на какие подковерные договоренности Украина никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов. Потому что вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов этого делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран кто-либо, кроме Порошенко для того, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция – не дождутся. Мы освободило Крым", - добавил он.

Президент не исключил прогресса по введению миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе.

"То же самое будет с Донбассом. Не исключаю, что сразу после выборов у нас будет прогресс по голубым шлемам (введение миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированной части территории Донбасса – ред.) ", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что на Михайловский площади в Киеве сегодня, 17 марта 2019, во время мероприятия "Народная встреча с Петром Порошенко" произошла потасовка.