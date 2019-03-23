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Порошенко заявив, що готовий визнати будь-який результат виборів президента

Новини » Вибори 2019    23.03.2019 - 03:13
Порошенко заявив, що готовий визнати будь-який результат виборів президента
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)v.ua)

За словами діючого президента, вибори повинні відбутися прозоро

Діючий глава держави Україна Петро Порошенко готовий визнати будь-який результат виборів президента-2019, які відбудуться 31 березня 2019 року. Як інформує РБК-Україна, про це сказав Порошенко в ефірі телеканалу "Україна".

За його словами, важливо, аби вибори відбулися прозоро. Крім того, президент виступає за справедливе покарання для тих, хто намагатиметься підкупити виборців.

"Я готовий визнати перемогу українського народу. Бо чесні вибори - то є перемога українсього народу. Хто б не переміг", - зазначив Порошенко.

Щодо загроз з боку Кремля, Порошенко зазначив, що наразі екстремісти та ультрарадикали намагаються зірвати вибори.

"Дуже вони хочуть, щоб пролилася кров, щоб була порушена монополія влади на застосування сили. І розуміючи, що їх проросійські представники вибори не виграють, вони можуть спрямувати свої зусилля на зрив виборів. Наголошую, що буде абсолютно жорстка і чітка вимога до правоохоронних органів - захистити вибори, зупинити екстремістів, не дати можливості пролитися крові", - підкреслив він.

Порошенко заявив, що готовий визнати будь-який результат виборів президента

Нагадаємо, раніше Кіберполіція встановила хакерів, які розсилали фейкові листи від імені глави Міністерства внутрішніх справ України Арсена Авакова із "правилами" поведінки на виборах 2019. Листи надсилалися із вказівками щодо дій поліцейських під час охорони виборчих дільниць у день волевиявлення громадян.

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