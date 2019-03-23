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Порошенко заявил, что готов признать любой результат выборов президента

Новости » Выборы 2019    23.03.2019 - 03:13
Порошенко заявил, что готов признать любой результат выборов президента
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

По словам действующего президента, выборы должны состояться прозрачно

Действующий президент Украины Петр Порошенко готов признать любой результат выборов президента-2019, которые состоятся 31 марта 2019. Как информирует РБК-Украина, об этом сказал Порошенко в эфире телеканала "Украина".

По его словам, важно, чтобы выборы прошли прозрачно. Кроме того, президент выступает за справедливое наказание для тех, кто будет пытаться подкупить избирателей.

"Я готов признать победу украинского народа. Потому честные выборы - это победа украинского народа. Кто бы ни победил", - отметил Порошенко.

Об угрозах со стороны Кремля, Порошенко отметил, что сейчас экстремисты и ультрарадикалы пытаются сорвать выборы.

"Очень они хотят, чтобы пролилась кровь, чтобы была нарушена монополия власти на применение силы. И понимая, что их пророссийские представители выборы не выиграют, они могут направить свои усилия на срыв выборов. Подчеркиваю, что будет абсолютно жесткое и четкое требование к правоохранительным органам - защитить выборы, остановить экстремистов, не дать возможности пролиться крови ", - подчеркнул он.

Порошенко заявил, что готов признать любой результат выборов президента

Напомним, ранее киберполиции установила хакеров, рассылавших фейковые письма от имени министа внутренних дел Украины Арсена Авакова с "правилам" поведения на выборах 2019 Письма посылались с указаниями относительно действий полицейских во время охраны избирательных участков в день волеизъявления граждан.

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