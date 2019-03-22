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Кіберполіція викрила хакерів, які розсилали листи від імені Авакова

Новини » Вибори 2019    22.03.2019 - 20:01
Кіберполіція викрила хакерів, які розсилали листи від імені Авакова
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна

У листах були вказівки щодо дій поліцейських під час виборів

Кіберполіція встановила хакерів, які розсилали фейкові листи від імені глави Міністерства внутрішніх справ України Арсена Авакова із "правилами" поведінки на виборах 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції

Як зазначається, листи надсилалися із вказівками щодо дій поліцейських під час охорони виборчих дільниць у день волевиявлення громадян.

Кіберполіція встановила, що пошта, з якої здійснювалася розсилка фейкових листів була створена 21 березня 2019 року на території Російської Федерації. При цьому зловмисники використовували засоби анонімізації для унеможливлення їх ідентифікації.

У фейкових листах працівників поліції закликали під час охорони громадського порядку у день виборів вчиняти дії на користь одного із кандидатів у президенти та приділити "особливу увагу" порушенням законодавства з боку членів виборчих комісій та спостерігачів від конкурента цього кандидата.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомляв, що проти нього готується низка провокацій для того, щоб дискредитувати роботу поліції під час виборів.

Нагадаємо, нещодавно Аваков заявив, що спостерігачі на виборах від "Національних дружин" не будуть силовим способом втручатися у виборчий процес

 

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