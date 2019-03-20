Україна закупить у США нову партію Javelin

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Прискорити закупки Порошенко доручив Полтораку

Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку прискорити переговори про нові закупівлі протитанкових комплексів Javelin в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посилнанням на прес-службу Адміністрації президента України.

Президент зауважив, що продовжиться робота щодо постановки нового, в тому числі ракетного, озброєння і передачі його ЗСУ.

"Так само треба буде зробити і щодо протитанкових комплексів Javelin. Доручаю, пане міністре, прискорити переговори про нові закупівлі в наших американських партнерів", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Клімпуш-Цинцадзе заявила, що Україна зацікавлена почати масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного обладнання зі США, у тому числі, додаткових комплексів летального зброї (Javelin).

РБК-Україна писало, що 30 квітня 2018 року стало відомо, що США поставили Javelin Україні. Згідно з домовленостями Україна отримала 210 ракет і відповідні переносні пускові комплекси. До кінця травня відбулися пуски ракетних комплексів Javelin. У ЗСУ заявили, що протитанкові комплекси не будуть використовувати на Донбасі.