Порошенко завтра буде на "Олімпійському"

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко заявляв, що дебати мають відбутися як 14 квітня, так і 19 квітня

Чинний президент України та кандидат на виборах 2019 Петро Порошенко у неділю, 14 квітня, відвідає НСК "Олімпійський", на якому заплановані дебати Порошенка та Володимира Зеленського. Про це повідомляє прес-служба адміністрації президента.

Порошенко заявляв, що дебати мають відбутися як на НСК "Олімпійський" 14 квітня, так і на "Суспільному" 19 квітня. Вчора він ще раз запросив Зеленського на дебати 14 квітня.

"Хочу ще раз повторити запрошення пану Зеленському. Стадіон так стадіон. Не ховайтеся, не бійтеся, приходьте. І розповісте все, що маєте, щоб українці знали. Якщо потрібні ще дебати, прошу дуже. Ми домовимося і після 14. Повідомте!", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, спікер виборчого штабу Зеленського Дмитро Разумков заявляв, що дебати з Порошенко мають пройти на НСК "Олімпійський" тільки 19 квітня. За його словами, дебати плануються на останню п'ятницю перед днем тиші - 19 квітня, як це передбачено законодавством.

Також 11 квітня Петро Порошенко з Володимиром Зеленськом провели розмову в прямому ефірі. У телефонній розмові сторони висловили свою думку щодо дебатів. Зеленський продовжує наполягати на дебатах 19 квітня на стадіоні.