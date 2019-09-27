ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко захистив Меркель від критики Трампа, - Politico

Новини » Політика    27.09.2019 - 10:12
Порошенко захистив Меркель від критики Трампа, - Politico
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко наголосив на безпрецедентній підтримці зі сторони ЄС

П'ятий президент України Петро Порошенко захистив канцлера Німеччини Ангелу Меркель від критики президента США Дональда Трампа. Про це йдеться у матеріалі видання Politico.

Як зазначається, в четвер Порошенко спростував критику Німеччини його наступником Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, який заявив, що Берлін не зробив достатньо, щоб допомогти захистити Україну від Росії.

Порошенко заявив, що санкції, які карають Росію за її військову агресію в Україні, були б неможливі без допомоги канцлера Ангели Меркель, а також президента Франції Франсуа Олланда та його наступника Еммануеля Макрона.

"Підтримка, яку надав ЄС, безпрецедентна", – заявив Порошенко.

Трамп намагається зірвати вибори за допомогою України, - Байден Трамп назвав слова Зеленського найкращим свідченням своєї невинності
Новини України Порошенко ПетроДональд ТрампАнгела МеркельВолодимир Зеленський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся