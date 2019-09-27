Порошенко захистив Меркель від критики Трампа, - Politico

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко наголосив на безпрецедентній підтримці зі сторони ЄС

П'ятий президент України Петро Порошенко захистив канцлера Німеччини Ангелу Меркель від критики президента США Дональда Трампа. Про це йдеться у матеріалі видання Politico.

Як зазначається, в четвер Порошенко спростував критику Німеччини його наступником Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, який заявив, що Берлін не зробив достатньо, щоб допомогти захистити Україну від Росії.

Порошенко заявив, що санкції, які карають Росію за її військову агресію в Україні, були б неможливі без допомоги канцлера Ангели Меркель, а також президента Франції Франсуа Олланда та його наступника Еммануеля Макрона.

"Підтримка, яку надав ЄС, безпрецедентна", – заявив Порошенко.