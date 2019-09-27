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Порошенко защитил Меркель от критики Трампа, - Politico

Новости » Политика    27.09.2019 - 10:12
Порошенко защитил Меркель от критики Трампа, - Politico
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко акцентировал на беспрецедентной поддержке со стороны ЕС

Пятый президент Украины Петр Порошенко защитил канцлера Германии Ангелу Меркель от критики президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в материале издания Politico.

Как отмечается, в четверг Порошенко опроверг критику Германии его преемником Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, который заявил, что Берлин не сделал достаточно, чтобы помочь защитить Украину от России.

Порошенко заявил, что санкции, которые наказывают Россию за ее военную агрессию в Украине, были бы невозможны без помощи канцлера Ангелы Меркель, а также президента Франции Франсуа Олланда и его преемника Эммануэля Макрона.

"Поддержка, которую оказал ЕС, беспрецедентна", – заявил Порошенко.

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