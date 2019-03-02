Порошенко задекларував понад 120 млн гривень доходу

Президент задекларував ще 127 мільйонів гривень доходів

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал еще 127 миллионов гривен доходов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на декларацию в Едином государственном реестре деклараций должностных лиц.

Наибольшую сумму дохода составили дивиденды ПАО "ЗНКИФ "ПРАЙМ ЭССЕТС КЭПИТАЛ" - 45 млн гривен. А также проценты от АО "МИБ".

Как отмечалось, в декларациях, поданных президентом в 2019 году, общий доход составил 595 млн гривен, а в декларации, которая была подана 26 декабря, сумма доходов Порошенко составляла 556,7 млн гривен.

РБК-Украина писало, что Порошенко за два месяца задекларировал более 1 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский изменил данные в своей декларации за 2017 год, внеся в нее кипрскую компанию Green Family, которая получает из Российской Федерации деньги на съемки кино.

Добавим, Национальное антикоррупционное бюро Украины начало досудебное расследование по факту предполагаемого недостоверного декларирования первого вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко.