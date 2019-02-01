НАБУ почало розслідування щодо недостовірного декларування Геращенко

Фото: Ірина Геращенко (facebook.com/iryna.gerashchenko)

НАЗК після перевірки декларацій першого віце-спікера виявило лише дрібні порушення

Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування за фактом ймовірного недостовірного декларування першого віце-спікера Верховної ради Ірини Геращенко. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook керівника онлайн-видання Insider Олексія Тамразова.

Тамразов зазначив, що розслідування розпочате на підставі його заяви від 1 жовтня 2018 року.

Фото: рішення НАБУ

"НАБУ сьогодні повідомило, що на підставі моєї заяви від 01.10.2018 розпочато досудове розслідування за фактом можливого вчинення першим заступником голови ВР Геращенко І.В., кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 ККУ (недостовірне декларування). Весь цей час НАБУ проводило "інформаційно-аналітичну роботу". Принаймні, ще в грудні відповідали, що відомості не внесені до ЄРДР. Для мене було принципово не зобов’язувати НАБУ вносити відомості через рішення суду", - сказано у повідомленні.

Журналіст зазначив, що у квітні 2017 року зробив допис щодо недостовірно відображеної вартості автомобіля у декларації першого віце-спікера.

"Фактична вартість придбання згідно договору купівлі продажу Lexus rx200t- не співпадала майже на 1 млн грн з відображеною у декларації. У травні 2017 я подав заяву з копією реального договору купівлі продажу в НАЗК. НАЗК повідомило, що врахує при перевірці", - зазначив він.

Тамразов підкреслив, що Нацагентство з запобігання корупції перевірило декларації Геращенко, однак знайшло у них лише дрібні порушення.

"Як не дивно, але в вересні 2018 НАЗК перевірило декларації Геращенко, та знайшло дрібні порушення , що не тягнуть на відповідальність. Ні, недостовірну вартість автомобіля Lexus rx200t там не виявили. Тому сьогоднішнє розслідування НАБУ має поставити в цьому крапку", - написав він.

Нагадаємо, в декларації за 2015 рік Геращенко задекларувала два автомобіля - Ford Explorer і Lexus 350.

Як писало РБК-Україна, у вересні 2018 року НАЗК перевірило електронні декларації першого заступника голови ВР Ірини Геращенко, віце-прем'єр-міністра Павла Розенка і ще трьох чиновників.