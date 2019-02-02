Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Сума доходів Порошенка склала понад 1,1 млрд гривень

Президент України Петро Порошенко за два місяці задекларував більше 1 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на декларацію в Єдиному державному реєстрі декларацій посадових осіб.

Відповідно до декларацій, які були подані в період з кінця грудня 2018 - початку січня 2019 року, загальний дохід Порошенка склав 1,1 млрд гривень.

В деклараціях, які президент подав в 2019 році, загальний дохід склав 595 млн гривень, а в декларації, яка була подана 26 грудня, сума доходів Порошенка складала 556,7 млн гривень.

Таким чином, загальна сума доходів Порошенка за 2 місяці склала понад 1,1 млрд гривень. Основну суму доходу склали дивіденди Rothschild Trust Schweiz AG, якому Порошенко передав в управління свою компанію Roshen.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кандидат у президенти України Володимир Зеленський змінив дані у своїй декларації за 2017 рік, внісши до неї кіпрську компанію Green Family, яка отримує з Російської Федерації гроші на зйомки кіно.

Раніше РБК-Україна писало, що Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування за фактом ймовірного недостовірного декларування першого віце-спікера Верховної ради Ірини Геращенко.

Додамо, що Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку декларацій 84 народних депутатів України.