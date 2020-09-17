Порошенка викликають в суд за позовом Суркіса

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Судове засідання у справі призначено на 21 вересня

Печерський районний суд Києва підтвердив отримання від Міністерства юстиції України доручення англійського суду про вручення Петру Порошенку судової повістки за позовом Ігоря Суркіса.

Про це йдеться на сайті Печерського суду.

Зазначається, що судове засідання у справі призначено на 21 вересня 2020 року. Слідчий суддя - Соколов О.М.

"У разі неявки до суду без повноважних причин особи, яку належним чином повідомлено про дату, час, та місце судового засідання, у якому мають бути вручені виклик до суду чи інші документи за дорученням іноземного суду, такі документи вважаються врученими", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше про те, що високий суд Лондона направив п'ятому президенту Петру Порошенку документи за позовом бізнесмена Ігоря Суркіса і шести британських компаній повідомили у кінці серпня в лондонському офісі глобальної юридичної фірми Reed Smith LLP, яка представляє інтереси позивачів.

Крім того, Міністерство юстиції України отримало з Великобританії і вже направило для вручення Петру Порошенку повідомлення про подачу проти нього позову в англійський суд.

Дані про позов опубліковані у відкритому доступі на сайті британського правосуддя. У ньому фігурує також екс-глава Нацбанку України Валерія Гонтарєва.

Як відомо, Reed Smith LLP - глобальна юридична фірма зі штаб-квартирою в Піттсбурзі, штат Пенсільванія, заснована в 1877 році. У штаті - понад 1500 юристів в 30 офісах по всій території США, Європи, Близького Сходу та Азії. Лондонський офіс компанії є найбільшим, в ньому працює понад 350 юристів.

Раніше Ігор Суркіс, коментуючи цю справу, заявляв, що якщо йому не вдасться довести правоту в українських судах, він піде в інші суди. "Нікому не дозволено кого-небудь грабувати", - заявляв тоді Суркіс.