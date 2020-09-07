Мін'юст направив для вручення Порошенку документи з Лондонського суду за позовом Суркіса

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Доручення іноземного суду про вручення виклику до суду виконуються в ході судового засідання або за місцем проживання чи роботи відповідача

Міністерство юстиції України отримало з Великобританії і вже направило для вручення п'ятому президенту України Петру Порошенку повідомлення про подачу проти нього позову в англійський суд.

Про це повідомила прес-служба Мін'юсту у відповідь на запит видання "Гордон".

"30 липня 2020 року в Мін'юст на підставі Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах надійшло доручення про вручення документів Петрові Порошенку у справі "Суркіс та інші проти Порошенка та інших". Судові документи містять повідомлення про подання позову до англійського суду і пропозицію про надання відзиву на позов. Із листом Мін'юсту від 26 серпня 2020 року судове доручення передано для організації виконання в Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, яким судове доручення передано для виконання до Печерського районного суду міста Києва", - сказано у відповіді.

У міністерстві зазначають, що, відповідно до міжнародного та українського законодавства, доручення іноземного суду про вручення виклику до суду виконуються в ході судового засідання або за місцем проживання чи роботи відповідача - йому особисто або його представнику під розписку.

"У разі неявки в суд без поважних причин особи, яку належно повідомлено про дату, час і місце судового засідання, де мають вручити виклик до суду чи інші документи за дорученням іноземного суду, такі документи вважають врученими (ч. 6 ст. 501 ЦПК України)", - наголошує Мін'юст.

Міністерство пояснює, що підтвердження про вручення документів, протокол судового засідання та інші документи й інформацію, одержані у процесі виконання доручення, суд передає в міжрегіональне управління Мін'юсту. Якщо ж документи не було вручено, то український суд вказує, що було для цього зроблено і які причини перешкодили вручити відповідачеві документи іноземного суду, та надсилає ці пояснення до Міністерства юстиції.

Нагадаємо, раніше про те, що високий суд Лондона направив п'ятому президенту Петру Порошенку документи за позовом бізнесмена Ігоря Суркіса і шести британських компаній повідомили у кінці серпня в лондонському офісі глобальної юридичної фірми Reed Smith LLP, яка представляє інтереси позивачів.

Дані про позов опубліковані у відкритому доступі на сайті британського правосуддя. У ньому фігурує також екс-глава Нацбанку України Валерія Гонтарєва.

Як відомо, Reed Smith LLP - глобальна юридична фірма зі штаб-квартирою в Піттсбурзі, штат Пенсільванія, заснована в 1877 році. У штаті - понад 1500 юристів в 30 офісах по всій території США, Європи, Близького Сходу та Азії. Лондонський офіс компанії є найбільшим, в ньому працює понад 350 юристів.

Раніше Ігор Суркіс, коментуючи цю справу, заявляв, що якщо йому не вдасться довести правоту в українських судах, він піде в інші суди. "Нікому не дозволено кого-небудь грабувати", - заявляв тоді Суркіс.