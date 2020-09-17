Порошенко вызывают в суд по иску Суркиса

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Судебное заседание по делу назначено на 21 сентября

Печерский районный суд Киева подтвердил получение от Министерства юстиции Украины поручения английского суда о вручении Петру Порошенко судебной повестки по иску Игоря Суркиса.

Об этом говорится на сайте Печерского суда.

Отмечается, что судебное заседание по делу назначено на 21 сентября 2020 года. Следственный судья - Соколов А.М.

"В случае неявки в суд без полномочных причин лица, которое надлежащим образом уведомлено о дате, времени и месте судебного заседания, в котором должны быть вручены вызов в суд или другие документы по поручению иностранного суда, такие документы считаются врученными", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее о том, что высокий суд Лондона направил пятому президенту Петру Порошенко документы по иску бизнесмена Игоря Суркиса и шести британских компаний сообщили в конце августа в лондонском офисе глобальной юридической фирмы Reed Smith LLP, которая представляет интересы истцов.

Кроме того, Министерство юстиции Украины получило из Великобритании и уже направило для вручения Петру Порошенко уведомление о подаче против него иска в английский суд.

Данные об иске опубликованы в открытом доступе на сайте британского правосудия. В нем фигурирует экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

Как известно, Reed Smith LLP - глобальная юридическая фирма со штаб-квартирой в Питтсбурге, штат Пенсильвания, основанная в 1877 году. В штате - более 1500 юристов в 30 офисах по всей территории США, Европы, Ближнего Востока и Азии. Лондонский офис компании является самым большим, в нем работает более 350 юристов.

Ранее Игорь Суркис, комментируя это дело, заявлял, что если ему не удастся доказать правоту в украинских судах, он пойдет в другие суды. "Никому не позволено кого-либо грабить", - заявлял тогда Суркис.