Порошенка викликали на допит в ГПУ

Президента України Петра Порошенка викликали на допит до Генпрокуратури. Про це повідомив керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає "Громадське".

За словами Горбатюка, Порошенка викликали на допит 7 травня у справах Майдану. Він також додав, що діючий президент поки не підтвердив, що прийде на допит.

Нагадаємо, восени 2016 року в ГПУ поскаржилися, що Порошенко більше року не ходив на допити, а його помічники пояснювали це щільним графіком. Відразу після цього він дав свідчення в Генеральній прокуратурі. За даними ЗМІ, допит президента тривав протягом 6 годин за кількома епізодами у справах Майдану.

За словами Горбатюка, Порошенку поставили питання про події на Майдані.

"Були задані питання, які стосуються тих подій, де свідком був Петро Порошенко та отримано на них відповіді. Ці відповіді будуть використані в ході слідства", - сказав тоді Горбатюк.

Зазначимо, наприкінці квітня Генпрокуратура передала до суду обвинувальні акти у справі Майдану. Зокрема, були передані справи стосовно правоохоронців за незаконні затримання та побиття активістів під час Революції гідності.