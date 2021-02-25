У Порошенка виступили проти передачі територій медзакладів під житлову забудову

Фракція "Європейської солідарності" у Київській міській раді наполягає на неприпустимості руйнування мережі медичних закладів столиці, доведення їх до занедбаного стану, аби згодом в непрозорий спосіб передати територію забудовникам.

Про це заявила лідер політсили у Києві, голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко під час засідання постійної комісії Київради з питань власності.

"Я звертаюся до колег з комісії з питань власності зняти обидва скандальні питання (про передачу територій двох медзакладів під забудову, - ред.) з розгляду, створити спільну робочу групу, до складу якої мають увійти представники двох комісій, детально вивчити ці питання і лише після цього приймати рішення", - заявила Марина Порошенко.

Також вона наголосила, що питання, які мають відношення до охорони здоров’я, мають бути попередньо заслухані на профільній комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

За її словами, на засідання комісії з питань власності вже 25 лютого було винесені проекти рішень про передачу територій двох медичних установ під забудову.

Зокрема, йдеться про територію за адресою провулок Чеслава Бєлінського, 6, де знаходиться приміщення Київського протитуберкульозного диспансеру №3, яке місто намагається передати під забудову житлового комплексу. А будівлі Київської міської клінічної лікарні №14, яка була приєднана до Київської міської клінічної лікарні №18, - знести й побудувати там приватний медичний центр.

"Коли ми приймали рішення про реорганізацію, Департамент охорони здоров’я запевняв, що мережа не буде скорочена, заклади функціонують, а лікарі отримують заробітні плати. А вже сьогодні ми спостерігаємо, як будівлі медичних закладів передаються під знесення та забудову", - зазначає Порошенко.

Депутати Київради підтримали ініціативу Марини Порошенко про створення спільної робочої групи по вивченню та опрацюванню питань щодо можливої забудови територій медичних закладів столиці, яка складатиметься з членів постійної комісії Київради з питань власності та постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики.

Також в робочу групу увійдуть спеціалісти з профільних департаментів Київської міської державної адміністрації.