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У Порошенко выступили против передачи территорий медучреждений под жилую застройку

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 21:22
У Порошенко выступили против передачи территорий медучреждений под жилую застройку Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Украина

Фракция "Европейской солидарности" в Киевской городском совете настаивает на недопустимость разрушения медицинских учреждений столицы, доведения их до запущенного состояния, чтобы впоследствии непрозрачно передать территорию застройщикам.

Об этом заявила лидер политсилы в Киеве, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко во время заседания постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности.

"Я обращаюсь к коллегам из комиссии по вопросам собственности снять оба скандальных вопроса (о передаче территорий двух медучреждений под застройку, - ред.) с рассмотрения, создать совместную рабочую группу, в состав которой должны войти представители двух комиссий, детально изучить эти вопросы и только после этого принимать решение", - заявила Марина Порошенко.

Также она подчеркнула, что вопросы, которые имеют отношение к охране здоровья, должны быть предварительно заслушаны на профильной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики.

По ее словам, на заседании комиссии по вопросам собственности уже 25 февраля были вынесены проекты решений о передаче территорий двух медицинских учреждений под застройку.

В частности, речь идет о территории по адресу переулок Чеслава Белинского, 6, где находится помещение Киевского противотуберкулезного диспансера №3, которое город пытается передать под застройку жилого комплекса. А здания Киевской городской клинической больнице №14, которая была присоединена к Киевской городской клинической больницы №18, - снести и построить там частный медицинский центр.

"Когда мы принимали решение о реорганизации, Департамент здравоохранения уверял, что сеть не будет сокращена, учреждения функционируют, а врачи получают заработные платы. А уже сегодня мы наблюдаем, как здания медицинских учреждений передаются под снос и застройку", - отмечает Порошенко.

Депутаты Киевсовета поддержали инициативу Марины Порошенко о создании совместной рабочей группы по изучению и проработке вопросов относительно возможной застройки территорий медицинских учреждений столицы, которая будет состоять из членов постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности и постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики.

Также в рабочую группу войдут специалисты из профильных департаментов Киевской городской государственной администрации.

Как известно, Киевсовет 23 февраля принял решение о реорганизации противотуберкулезных и фтизиатрических медицинских учреждений.

В связи с этим решением, в столице будет создан единое противотуберкулезное учреждение путем присоединения противотуберкулезных больниц и диспансеров в КНП "Фтизиатрия".

При этом, согласно положению части третьей статьи 49 Конституции Украины, существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена, а медицинская помощь должна оказываться бесплатно.

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