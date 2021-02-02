Суд продовжив запобіжні заходи всім фігурантам справи Шеремета

Фото: Юлія Кузьменко (РБК-Україна)

Шевченківський районний суд Києва сьогодні, 2 лютого, продовжив запобіжні заходи решті фігурантів справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Суд ухвалив рішення щодо Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію з зали суду.

Суд вирішив продовжити покладені на Дугарь обов'язки до 2 квітня. У цей період вона має повідомляти суд про зміну місця проживання та роботи, а також з'являтися до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом.

Кузьменко суд залишив під цілодобовим домашнім арештом до 2 квітня.

Нагадаємо, до цього суд продовжив запобіжний захід іншому фігуранту справи про вбивство Шеремета. Андрія Антоненка залишили під вартою до 2 квітня.

Як писало РБК-Україна, захист просив суд змінити запобіжний захід Антоненку. Адвокати просили відпустити Антоненка під особисте зобов'язання, але суд відхилив це клопотання.

Зазначимо, Антоненка, Дугарь та Кузьменко підозрюють у причетності до вбивства журналіста Шеремета. Журналіст загинув вранці 20 липня 2016 року в центрі Києві в результаті вибуху його автомобіля. Причетними до вбивства Шеремета також можуть бути білоруські спецслужби.